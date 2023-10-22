Зокрема, ворог атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

Російські окупанти протягом доби атакували відразу майже на всіх напрямках ділянки фронту. Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зазначається, що на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Зокрема, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка та Курилівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

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Водночас, як заявили в Генштабі, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога в районі Надії Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Надії, Невського Луганської області та Спірного, Виїмки Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, як повідомляється, українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Андріївка, Дружба Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка, Курдюмівка Донецької області.

"На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне, Невельське Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 20 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару біля Новокалинового та Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне, Тоненьке Донецької області. На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області", - мовиться у зведенні.

Крім того, на Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Малої Токмачки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби окупанти найактивніше атакували на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках, відбулося понад 80 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

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