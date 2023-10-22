Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, відбили атаки ворога на кількох напрямках.

Протягом минулої доби окупанти найактивніше атакували на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках, а Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. При цьому зазначають, що протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень.

В Генштабі повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти атакували в районах населених пунктів Васюківка та Андріївка Донецької області, але безрезультатно. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області. Відбито понад 20 атак окупантів.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В Генштабі зазначають, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також зазначає, що підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Війна в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, аналітики американського Інституті вивчення війни зазначають, що за даними українських військових 21 жовтня ворог дещо знизив темпи наступальних дій біля міста Авдіївка. В той же час російські військові блогери стверджували, що загарбницькі війська РФ нібито поступово просувалися на північ від Авдіївки біля породного відвалу в напрямку села Бердичі.

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