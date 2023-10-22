За добу на українській землі Росія втратила 18 танків, поділилися у Генштабі ЗСУ.

В Україні втрати ворога на сьогодні підскочили й перетнули нову психологічну позначку - тепер вони становлять понад 293 тисячі осіб.

Упродовж минулої доби ліквідовані 980 супротивників, і тепер загальні втрати РФ становлять приблизно 293 830 окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, знищено ще чимало техніки загарбників, у тому числі 19 бойових броньованих машин, 18 танків, 15 артилерійських систем, три реактивних системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони та дев'ять дронів оперативно-тактичного рівня.

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Також ліквідовані 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й одна одиниця спецтехніки.

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За даними Генштабу, минулої доби найбільше окупанти атакували на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках. У Генштабі зазначають, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також повідомили, що підрозділи ракетних військ уразили 7 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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