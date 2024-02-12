Загарбники наступали на Новопавлівському напрямку.

Протягом минулої доби, 11 лютого, на фронті між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 100 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку Збройні сили України відбили 2 атаки біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку ворог здійснив 3 атаки в районі Білогорівки Луганської області, але успіху не мав. Ще 19 спроб штурмів, які були відбиті, зафіксовано на Бахмутському напрямку поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області", - розповіли у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку бої продовжують неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там ЗСУ відбили 32 атаки. На Новопавлівському напрямку противник атакував північніше Приютного Запорізької області, але успіху не мав.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили штурм окупантів в районі Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ЗСУ героїчно утримують позиції та відбивають штурми окупаційних військ. Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із цього плацдарму. Росіяни здійснили 1 безуспішну штурмову дію.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські війська нібито увійшли у Первомайське в Донецькій області і зайняли 40% села, повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

Як повідомляє ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що загарбники просунулися вздовж Залізничного провулка на півночі Авдіївки та на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).

Підрозділами ракетних військ Сил оборони України за 11 лютого завдали удари по одному району зосередження особового складу, двом пунктам управління, одному артилерійському засобу і двом складам боєприпасів російських військ.

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