Окупанти просунулися вздовж Залізничного провулка.

Російські окупанти підтвердили своє просування в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв.

Як повідомляє ISW, геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що загарбники просунулися вздовж Залізничного провулка на півночі Авдіївки та на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджують, що окупанти нібито просувалися вулицями Тимірязєва та Сільгосптехніки на півночі Авдіївки та біля Первомайського, хоча аналітики ISW не бачать візуальних доказів цього.

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Як зазначається, позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового та Новобахмутівки;

у самій Авдіївці;

на захід від Авдіївки біля н.п. Тоненьке та Сєверне;

на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

За словами російських джерел, ворог продовжує намагатись перекрити ймовірно головну наземну лінію зв’язку українських сил з Авдіївкою.

Водночас командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що армія противника все активніше використовує групи бронетехніки під час штурму піхоти.

Війна в Україні - бої за Авдіївку

У спробах захопити кілька квадратних миль зруйнованої та знелюдненої Авдіївки, Кремль втратив майже цілу механізовану дивізію танків - 214 одиниць. Ця кількість становить десяту частину танків, яка воює зараз на території України.

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке стверджував днями, що окупанти вже перерізали залізничну лінію в центрі Авдіївки в районі вулиці Чистякова. Їм залишилось всього 700 метрів до єдиної дороги, яка пов'язує місто з підконтрольною Україні територією.

За оцінкою аналітиків OSINT-спільноти DeepState, що Росія окупувала близько 18% території міста.

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