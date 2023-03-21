Цей район знаходиться впритул до ЖМР Кірова та вул. Куїнджі, яких уже немає.

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко показав фото району "Правий берег", який знаходится навпроти "Азовсталі".

"Маріуполь. Район, що звуть "Правий берег". Прямо навпроти Азовсталі. Впритул до ЖМР Кірова та вул. Куїнджі (яких вже немає). Ще одно місце покинутого життя", – написав Андрющенко в Telegram.

Він наголосив, що туди "не заходять навіть мамкіни пропагандони і не возять Путіна".

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"Може тому, що тут правда про російський геноцид українців настількі неприхована, що не можуть підібрати слів навіть на брехню?" – зауважив Андрющенко.

Що відбувається в Маріуполі

Російські окупанти продовжують знищувати зруйнований ними Маріуполь Донецької області. Росіяни зносять цілі житлові квартали. Кожен день у місті зносять будинки в різних районах.

Крім того, днями в окупований Маріуполь нібито приїжджав президент РФ Володимир Путін. У ГУР припускають, що в місті побував його двійник. Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов зазначив, що зараз точаться дискусії про те, чи взагалі живий сам Путін.

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