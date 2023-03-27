У тимчасово окупованому Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи в Приморському районі міста пролунав вибух.
Спочатку про те, що в місті дуже гучно, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі.
"За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів", - заявили згодом у Маріупольській міській раді.
У своєму Телеграм-канал мер міста Вадим Бойченко написав:
"Маріупольський спротив завдав удару в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом".
Окупація Маріуполя
Окупанти атакували Маріуполь з першого дня повномасштабного вторгнення. З початку березня 2022 року місто перебувало у блокаді окупаційних військ РФ. Путінські солдати буквально знищували Маріуполь, скидаючи на його будівлі десятки тонн щодня.
У середині травня 2022 року захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону понад 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації.
За попередніми даними, російські окупанти вбили в місті понад 22 тисячі мирних жителів.
19 березня 2023 року в Кремлі раптово заявили, що Путін прибув до тимчасово окупованого Маріуполя. РосЗМІ оприлюднили ролик, на якому президент РФ оглядає один з житлових комплексів міста.
В українській розвідці не відкидають, що до Маріуполя приїжджав двійник Путіна.