Вибух пролунав у Приморському районі міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи в Приморському районі міста пролунав вибух.

Спочатку про те, що в місті дуже гучно, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі.

"За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів", - заявили згодом у Маріупольській міській раді.

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У своєму Телеграм-канал мер міста Вадим Бойченко написав:

"Маріупольський спротив завдав удару в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом".

Окупація Маріуполя

Окупанти атакували Маріуполь з першого дня повномасштабного вторгнення. З початку березня 2022 року місто перебувало у блокаді окупаційних військ РФ. Путінські солдати буквально знищували Маріуполь, скидаючи на його будівлі десятки тонн щодня.

У середині травня 2022 року захисники "Азовсталі" вийшли з території заводу. Вони тримали оборону понад 80 днів. Після цього Маріуполь опинився в повній окупації.

За попередніми даними, російські окупанти вбили в місті понад 22 тисячі мирних жителів.

19 березня 2023 року в Кремлі раптово заявили, що Путін прибув до тимчасово окупованого Маріуполя. РосЗМІ оприлюднили ролик, на якому президент РФ оглядає один з житлових комплексів міста.

В українській розвідці не відкидають, що до Маріуполя приїжджав двійник Путіна.

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