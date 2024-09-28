На місці працюють всі необхідні служби.

Вранці, 28 вересня, в Сумах пролунали вибухи, в.о. мера міста Артем Кобзар повідомив про прильоти "шахедів".

"Сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я в Сумах, застосувавши БпЛА типу "Шахед". Попередньо, є постраждалі. На місці працюють всі необхідні служби", - написав у своєму Telegram.

Буквально за кілька хвилин Кобзар повідомив, що відбувся повторний авіаційний удар. Ворог спрямував БпЛА типу "Шахед" на житловий сектор.

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За даними "Суспільного", у Сумах є загиблі внаслідок російських ударів. Попередньо, відомо про двох жертв.

У МВС заявили, що станом на зараз кількість загиблих становить 6 осіб.

"Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено", - йдеться у повідомленні.

Удари по Сумах – останні новини

Прикордонна Сумська область постійно потерпає від російських ударів ракетами, дронами та авіабомбами. 14 вересня у Сумській області внаслідок атаки на енергообʼєкт загинула одна людина, ще 7 осіб отримали поранення. Тоді внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмювалось кілька підстанцій.

13 вересня російські загарбники здійснили авіаційний удар по Ямпільський громаді Шосткинського району Сумської області. Ворог скинув керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі, внаслідок удару були загиблі та постраждалі.

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