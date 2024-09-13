Наразі відомо про двох загиблих і шістьох постраждалих.

У Сумській області внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.

"Сьогодні вранці, 13 вересня, росіяни здійснили авіаційний удар по Ямпільський громаді Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворог скинув керовані авіаційні бомби по цивільній інфраструктурі. Усього зафіксовано чотири вибухи.

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"Попередньо, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, шестеро – отримали поранення, у тому числі одна дитина", - поінформували в ОВА.

Крім того, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, відсутнє електропостачання. На місці працюють всі необхідні служби.

Останні ворожі обстріли Сумщини

В ніч на 12 вересня російські загарбники обстріляли місто Конотоп на Сумщині. Вони завдали масованого авіаційного удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури. Постраждали 14 людей.

Вранці 13 вересня росіяни вдарили КАБом по Охтирці. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства. Люди не постраждали.

За даними Сумської ОВА, за останню добу в регіоні було зафіксовано 80 ворожих ударів, переважно це КАБи, дрони та ракети. Росіяни продовжують бити по соціальних об’єктах, житлових будинках та енергетичній інфраструктурі.

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