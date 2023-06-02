У Генштабі ЗСУ зазначили, що українцям погрожують відключенням світла.

Росіяни продовжують примусову паспортизацію населення на окупованих територіях Херсонської області. Українцям встановили деделайн для отримання російського документа.

"Російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина Російської Федерації з обов'язковою відмовою від українського паспорта", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Відзначається, що енергетичні компанії вимагають в обов'язковому порядку підписати нові договори на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта.

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"Всім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують припиненням постачання електроенергією, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням з власних будинків", - зазначено в повідомленні.

Російський терор українців - що відомо

Окупанти посилили тиск на жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області. У Скадовському районі росіяни влаштували масові рейди, щоб знайти помічників Сил оборони України.

Крім того, загарбники продовжують паспортний терор. Так, у жителів Ялти без російського громадянства відбирають нерухомість, а "бюджетникам" в Станиці Луганській погрожують позбавленням зарплати.

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