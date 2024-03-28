Росіяни намагатимуться поширювати фейки про бунти в українській армії.

Росіяни готуються кампанію з дезінформації українців та дискредитації ЗСУ на фоні спроби нового наступу влітку. Інформаційна ескалація прогнозується на травень-червень. Про це в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук" заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Вони намагаються навіювати, що Збройні Сили не те, що не здатні дійти до кордонів 91-го року, а й навіть втримати те, що є", - сказав Коваленко.

За його словами, паралельно з такими наративами росіяни намагатимуться поширювати фейки про бунти в українській армії.

"Вони видумують різні історії про бунти офіцерського складу проти нового головнокомандувача. Там дуже багата плеяда фейків", - розповів він.

За основу кампанії росіяни братимуть певні події на фронті та в тилу ЗСУ: вони "роздуватимуть" справжні масштаби шкоди, що заподіяли.

"Удар КАБом по Харкову - за цим одразу ж "хмара" 350 тисяч, яких не існує. але які підуть на Харків. Удар по Сумщині - за цим хмара, що там є 100 тисяч людей якихось, які зберуться і підуть на Суми", - додав він.

Новий наступ РФ - деталі

Найближчими місяцями почнеться великий наступ російських військ. Йдеться про кінець травня або червень. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американській телерадіокомпанії CBS News, яке проходило на околиці міста Суми поблизу російського кордону.

"А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дійсно радіють, що ми стабілізували ситуацію. Я кажу, що нам потрібна допомога зараз", – сказав Зеленський.

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