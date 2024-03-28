На його думку, заявляючи про плани захопити Харків, РФ намагається посіяти паніку і відволікти увагу ЗСУ.

Заяви, які звучать в Росії, про можливий наступ на Харків – це інформаційно-психологічні спецоперації, спрямовані на те, щоб посіяти паніку серед містян та відволікти увагу Збройних сил України. Про це в інтерв’ю "Главкому" сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Це – ІПСО, спрямована на те, щоб здіймати тривогу у населення. Тому що після кожного такого інформаційного вкиду логічно, що ми відчуваємо хвилювання населення, яке більше двох років живе фактично під щоденними обстрілами – С-300, "Шахедами" та всім іншим. Так само це спроба впливу на бізнес, який ухвалює рішення, чи лишатися йому на території Харківської області, навіть якщо він не ушкоджений, або все-таки планувати виїздити. Тобто окупант намагається посіяти паніку серед місцевого населення і, можливо, відволікти увагу наших Збройних сил від тих пріоритетних напрямків, які він собі обрав для наступу", - вважає голова ОВА.

Відповідаючи на запитання, чи є у росіян сили для штурму Харкова, посадовець зазначив, що наразі на Куп’янсько-Лиманському напрямку концентрація ворожих військ становить приблизно 100 тисяч осіб. Вона зберігається такою вже понад 10 місяців.

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"З цих 100 тисяч безпосередньо воює приблизно тисяч 40. Інші – це логістика, сили забезпечення, шпиталі... Там наші воїни стримують майже щоденний натиск, коли проводяться штурмові атаки по Куп’янському напрямку, по двох селах – це Синьківка та Табаївка. Відбуваються атаки і на Лиманському напрямку, який розташований трохи нижче", - розповів Синєгубов.

На півночі області, за його інформацією, концентрації штурмових військ, принаймні таких, які б мали змогу піти на штурм і відкривати собі новий фронт, наразі немає.

"Проте чітко розуміємо, що і Харків, і Харківська область для Кремля є пріоритетом, і маємо слідкувати за військовою обстановкою на нашому прикордонні фактично 24 на 7, щоб об’єктивно протидіяти тим загрозам, які можуть бути", - підкреслив керівник ОВА.

Говорячи про те, якої тактики зараз дотримується ворог, Синєгубов заявив, що він обстрілює керованими авіаційними бомбами та артилерією абсолютно все прикордоння, щоб тероризувати місцеве населення і відволікати ЗСУ від оборони на основних напрямках.

"У них зараз є пріоритетний напрямок – Куп'янський. Це ділянка від Куп'янська-Вузлового до річки Оскіл, яку вони мали намір захопити ще влітку, потім восени, потім до Нового року, потім до виборів Путіна. Тим не менш, наші Збройні сили ворога стримують, хоча там відбувається по 7-15 штурмових дій на добу – броньованою технікою, танками, БТР та іншим. Тобто це не лише спроби розвідки чи дія якимись диверсійними групами", - розповів він.

Заяви про намір РФ окупувати Харків – що відомо

Нещодавно російське видання "Медуза" з посиланням на джерела у російській владі поширило інформацію про те, що Володимир Путін ставить перед собою мету захопити Харків та поступово закінчити так звану "СВО".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, реагуючи на цю інформацію, зазначив, що заяви про наміри захопити Харків лунають вже третій рік, і через неспроможність завоювати місто окупанти щодня обстрілюють його жителів.

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