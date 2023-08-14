Ворог вже не почуватися в безпеці на окупованій лівобережній частині Херсонської області.

Окупанти і зрадники планують перемістити так званий окупаційний уряд з Арабатської Стрілки (Херсонська область) до Криму.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зазначає, що гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо говорить про можливість перенесення "міністерств" так званого "уряду" Херсонщини задля безпеки в анексований Крим.

Депутат Херсонської обласної ради зазначає, що окупанти і колаборанти не можуть безпечно почуватися на окупованій лівобережній частині Херсонщини.

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"Вже немає такого місця, де вони могли б спокійно пересуватися", - сказав Хлань. При цьому додав, що їх "дістануть" Сили оборони і в Криму.

Війна в Україні - російська окупація Херсонщини

Як повідомляв УНІАН 9 серпня, Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначав, що українські військові здійснили успішний рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області. Вони, імовірно, пройшли вглиб на 800 метрів.

ISW посилається на інформацію російських військових блогерів, що ЗСУ висадили до семи катерів, кожен з яких перевозив близько шести-семи осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері.

На думку аналітиків, гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці десанту. Однак більшість відомих російських військових блогерів підтвердили, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по них вогонь.

Пізніше Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW вважають це "обмеженим рейдом", а не повноцінним проривом лінії оборони.

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