Перебувати там зможуть тільки екстрені служби і ті, хто веде "роботи оборонного значення".

Російські загарбники з 31 липня закривають територію Арабатської стрілки для цивільних.

Про це пише пропагандистський ТАСС з посиланням на прикордонне управління Федеральної Служби безпеки Росії. Рішення прийняв "оперативний штаб" окупованого росіянами Криму "з метою безпеки".

Відзначається, що заборона не торкнеться співробітників і працівників екстрених оперативних служб, які прямують за викликом, а також громадян, які ведуть "роботи оборонного значення" і роботи, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій.

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Що відбувається на Арабатській стрілці

Арабатська стрілка - це піщана коса-півострів у західній частині Азовського моря, в АР Крим та Херсонській області. Її довжина - близько 115 кілометрів, а ширина - від 270 метрів до 7,5 кілометрів.

У березні 2014 року окупаційні війська РФ захопили південну частину стрілки і "приєднали" її до Росії.

Цієї весни гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявляв, що вони хочуть побудувати там дорогу до Криму. "Дорога по Арабатській стрілці з Криму на материкову частину Херсонської області буде прокладена - це 100%. Вона вже є, але потрібно її перебудувати відповідно до сучасних вимог", - заявляв він.

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