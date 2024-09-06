Росіяни найближчим часом хочуть захопити два міста: там посиляться наступи, - ISW

При цьому росіяни не зможуть утримувати ініціативу на всьому Сході протягом тривалого часу і їхній наступ досягне кульмінації раніше, ніж планує ворог.

Армія загарбників значно активізувала свої наступи в районі Вугледара і поки що досягла незначних тактичних успіхів у цьому районі. Ворог хоче посилити тиск на Сили оборони і створити умови для подальших успіхів на Покровському напрямку.

Як повідомляє ISW, окупанти хочуть ліквідувати широкий виступ ЗСУ на захід і південний захід від Донецька і просунутись до траси Н-15 (Донецьк - Запоріжжя) і вздовж неї.

За словами аналітиків, очевидно, скоординовані штурми загарбників з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг оборони ЗСУ навколо Вугледара, ймовірно, мають на меті посилити тиск на українців, що обороняються на заході Донеччини, і створити умови для подальших успіхів на Покровському напрямку.

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Водночас посилення штурмів під Вугледароам не знизить темпи операцій в інших місцях на заході Донецької області.

Українська повітряно-десантна бригада, що діє на південний захід від Донецька, 4 вересня показала відео відбиття посиленої російської механізованої атаки у складі чотирьох танків і 17 бойових броньованих машин біля Костянтинівки.

Окупанти активізували наступальні операції під Вугледаром невдовзі після початку розширення південного флангу Покровського виступу. Це дозволяє припускати, що противник планує провести взаємопідсилюючі наступальні операції на південному фланзі Покровського напрямку, безпосередньо на захід від Донецька, вздовж автодороги 0-0532, та під Вугледаром.

В ISW припускають, що росіяни планують захопити Курахове і Вугледар, щоб дозволити російським військам швидше отримати тактичні переваги до і вздовж траси Н-15, хоча вони й зіткнуться з труднощами.

Військове командування РФ продовжує надавати пріоритет наступальним діям на Покровськ, а інтенсифікацію наступу на заході Донеччини розглядатиме як другорядне завдання.

За допомогою цих другорядних зусиль загарбники, незалежно від їхнього успіху, хочуть закріпити українські сили в західній частині Донецької області і не дати їм перекинути підкріплення для посилення оборони Покровська.

Однак, росіяни не зможуть утримувати ініціативу на всьому Сході протягом тривалого часу, а багаторазова активізація наступальних дій на Донеччині, на додаток до постійного оперативного тиску, спричиненого вторгненням ЗСУ в Курську область, ймовірно, призведе до того, що наступальні операції окупантів досягнуть кульмінації раніше, ніж планує їхнє військове командування.

Війна в Україні - останні новини

ЗСУ вдалося зупинити просування російських військ на Покровському напрямку, повідомив вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ані на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", - сказав Сирський.

Як писав УНІАН, на шляху до Покровська росіяни встановили "рекорд" із втрат техніки - 200 машин на день. Це майже в 10 разів більше, ніж вони втрачали в серденьому за час війни.

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