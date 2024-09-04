Рекордні втрати росіян за один день цими вихідними були майже в 10 разів гіршими, ніж у середньому за час війни.

Наступ на сході обходиться російським військовим величезною ціною, і цими вихідними росіяни пережили найдорожчі 24 години своєї війни в Україні, пише Forbes.

"У неділю аналітик Ендрю Перпетуа підрахував понад 180 пошкоджених, знищених і покинутих російських транспортних засобів і важкого озброєння. Власні втрати України були набагато меншими: менше трьох десятків", - пише Forbes.

При цьому, пояснює Forbes, у середньому за час повномасштабного вторгнення Росія втрачала лише 19 одиниць важкого озброєння на день, тобто рекордні втрати росіян за один день цими вихідними були майже в 10 разів гіршими, ніж у середньому.

Відео дня

Звісно, не всі втрати в цьому списку непоправні, не всі сталися цими вихідними - деякі сталися раніше, але відео- чи фотодокази їх з'явилися протягом вихідних. Не всі були в районі Покровська. Тому не можна точно стверджувати, що росіяни втратили все це обладнання за один день, намагаючись захопити Покровськ. Однак як показник масштабу російських втрат ця статистика показує досить чітку картину.

Таким чином, наступ на Покровськ дуже дорого обходиться російським військам, і вони не зможуть підтримувати цей темп протягом тривалого часу.

"Якщо нинішній російський наступ вичерпає людей і техніку до того, як він дійде до Покровська, може пройти певний час, перш ніж Росія зможе зібрати ресурси для другої спроби", - вважає аналітик Forbes.

Деякі українські аналітики припускають, що противник досягне міста до середини вересня, але не зможе його захопити. І ця невдача може, нарешті, стати сигналом до кінця російського наступу, який розпочався минулої осені під Авдіївкою.

Однак, зазначають у Forbes, ці оптимістичні прогнози ґрунтуються на ризикованому припущенні: що росіяни не зможуть негайно заповнити свої втрати.

"Так, росіяни під час наступу залишають шокуючий слід з убитих солдатів і знищеної техніки на шляху до Покровська. Ні, ці втрати не збережуться в довгостроковій перспективі, адже Кремль уже значно витратив свої величезні запаси зброї часів холодної війни. Але незрозуміло, чи встигнуть війська і техніка врятувати Покровськ і навколишню область", - пише видання.

Ситуація під Покровськом - що відомо

Бої і перші штурми російських окупантів міста Покровськ (Донецька область) можуть початися вже найближчим часом. Про це сказав військовий експерт Іван Ступак. Він, зокрема, послався на "певну інформацію" в мережі, яка "насамперед іде від росіян".

Раніше аналітик Forbes Девід Екс писав, що під Покровськом в оточення можуть потрапити чотири українські бригади. За його інформацією, російські війська обійшли українські сили, які утримують лінію між селом Мемрік і річкою Вовча. У результаті утворився відкритий виступ, який "за кількох рішучих маневрів росіян може перетворитися на пастку для сотень українських військових".

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