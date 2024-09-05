Вже майже тиждень росіяни не мають просувань на цьому напрямку, каже головнокомандувач.

ЗСУ вдалося зупинити просування російських військ на Покровському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

Він визнав, що українська оборона зазнавала величезного тиску в районі навколо Покровська протягом кількох тижнів. Але зараз наступ агресора тут зупинено.

"За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ані на метр. Іншими словами, наша стратегія працює", - сказав Сирський.

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За словами головнокомандувача, Росія була змушена перекинути в Курську область десятки тисяч своїх солдатів, що і позначилося на фронті в Україні.

"Ми позбавили їх здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків… і це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших районах. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися", – сказав він.

Битва за Покровськ: останні новини

Як писав УНІАН, на шляху до Покровська росіяни встановили "рекорд" із втрат техніки - 200 машин на день. Це майже в 10 разів більше, ніж вони втрачали в серденьому за час війни.

Також ми писали, що військовий оглядач Євген Дикий три дні тому прогнозував вихід росіян на околиці Покровська вже "за тиждень-два". На думку експерта, після цього бої перейдуть з польової фази безпосередньо на вулиці міста.

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