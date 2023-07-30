Долю найменших українців, яких насильно депортували окупанти з України, прокоментував мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вони в епіцентрі "вогню пропаганди".

Більше тисячі українських дітей влада РФ "заховала" по різним так званим таборам "оздоровлення" в рамках примусової депортації. Там вони опинилися під потужним "вогнем пропаганди".

Деталі про долю найменших українців розказав мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону. За його словами, близько 250 дітей окупанти вже "розселили" по невідомим родинам у РФ. У майбутньому, їх буде дуже складно повернути.

"250 дітей - це ті діти, яких ворог вкрав з тимчасово окупованої території і начебто знайшов їм нові сім'ї, що їх хтось всиновив з РФ й на тимчасово окупованих територіях не по закону України... Тож, це ті діти, яких нам буде надскладно повернути після деокупації", - заявив він.

Інших дітей, орієнтовно, понад тисячу, Росія вивезла до своїх "таборів".

"Більше тисячі дітей ворог вивіз в так звані "табори", начебто під прикриттям "оздоровлення". Але ж ми чітко розуміємо, що це не про оздоровлення, а про пропаганду та промивання мізків нашим дітям. Наші діти сьогодні - одна з найвразливіших категорій населення, на які ворог всіляко намагається вплинути. Вже це навіть не ховає. В одному з тверджень гауляйтера, він сказав: "Ми забираємо дітей в табір для того, щоб вони справді зрозуміли, що таке цінності, "СВО" та їхня держава РФ. Тож, нажаль, наші діти зараз під потужним вогнем пропаганди"", - сказав Федоров.

Росіяни могла вкрасти близько 1,5 млн дітей України

Нагадаємо, екс-уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба розкрив УНІАН жахливі цифри щодо примусової депортації дітей, якою займається Росія. За його словами, якщо враховувати не тільки повномасштабну війну, а загалом війну з РФ, починаючи від 2014 року, то ця цифра сягає близько 1,5 млн осіб.

Кулеба вказав, що маленьких українців росіяни ретельно намагаються сховати. Наразі дані щодо їхнього переміщення та про те, куди їх саме забрала Росія, у більшості випадків відсутні.

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