Депортація українських дітей перетворилася на джерело доходу для "усиновителів".

Незаконне "усиновлення" викрадених українських дітей перетворилося для росіян на джерело легких грошей на допомозі від держави. Як з'ясували журналісти британського видання The Guardian, "прийомні" сім'ї отримують квартири і гроші за викрадених в Україні дітей.

"Україна заявляє, що під час війни з території, утримуваної Росією, було депортовано 16 000 дітей, багато з яких були відправлені друзями і родичами, які прагнуть заробити на прийомі на виховання", – пише видання.

В даний час українській владі відомо місцезнаходження приблизно 10,5 тисяч викрадених дітей, а повернути додому вдалося всього близько 300. Існують побоювання, що реальне число вивезених до Росії дітей набагато більше.

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Як яскравий приклад меркантильної депортації дітей до Росії видання наводить-історія 15-річної Аліни з Херсона. Дівчинка була в хороших відносинах з матір'ю своєї подруги, що має проросійські погляди – Євгенією. Незадовго перед звільненням Херсона жінка залякала Аліну вигаданими лихами після повернення ЗСУ і переконала дитину виїхати разом з нею в Росію.

Не послухавшись рідної матері, але повіривши дорослій подрузі, дівчинка вкрала свої документи з дому і поїхала в Росію. Там Євгенія прийняла на себе роль прийомної матері Аліни, за що отримала від держави квартиру і фінансові виплати.

"Євгенія була такою доброзичливою, коли я був в Україні, але вона мене обдурила. Коли вона дізналася, що я розмовляю з матір'ю [по телефону], вона розсердилася і вдарила мене. Вона була одержима грошима і тим, що вона могла б отримати від влади за турботу про мене", – розповіла дівчинка журналістам.

Щоб повернути дочку додому мати Аліни змушена була відправитися в Росію, проробивши величезний шлях через Польщу і Білорусь. Як не дивно, місцеві чиновники в Росії встали на бік справжньої матері, що і дозволило вирішити цю історію благополучно. Однак все могло піти набагато гірше.

"Приїдь я на чотири дні пізніше, у дочки були б вже оформлені російські документи і все, шляху назад для неї не було б", — розповіла мати Аліни.

Російський опозиційний проект "Можемо пояснити" зазначає, що випадок Аліни – ще не самий кричущий. Так, Маріупольського школяра усиновила сім'я алкоголіків, які пропивали гроші, що надходили на його утримання. Хлопчик голодував, а окупаційна влада ігнорувала проблему. Дитину вдалося врятувати, але багато його однокласників досі залишаються в подібних сім'ях.

"Ще важче визволяти дітей з таборів та інтернатів, де їм місяцями промивають мізки. Після такої обробки вони вже самі відмовляються повертатися, в їхніх очах — жах від того, що Україна нібито робить зі "зрадниками", – пише видання.

Проблема депортованих українських дітей

Український омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що до теперішнього моменту українській владі відомо про примусову депортацію до Росії щонайменше 19 тисяч 453 українських дітей. Але ймовірно, насправді ця цифра значно більша. На територіях, які зараз окуповані, до війни проживало близько 700 тисяч дітей. Доля більшості з них досі невідома.

У березні цього року Міжнародний кримінальний суд, що базується в Гаазі, видав міжнародний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марію Львову-Бєлову. Обох звинувачують в організації масового викрадення дітей в Україні.

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