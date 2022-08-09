Свій шанс захопити Миколаїв окупанти втратили ще в березні.

Окупантам не вдається спланувати наступ на Миколаїв, утім вони продовжують його імітувати.

Як зазначив в ефірі національного телемарафону генерал-майор Дмитро Марченко, російські війська наразі лише імітують підготовку до наступу на Півдні.

"Вони хочуть ввести нас в оману, що вони начебто готують наступальні дії", – сказав Марченко.

Утім насправді через те, що українські захисники успішно знищують склади та логістику ворога, загарбникам складно планувати наступ.

"Свій шанс захопити Миколаїв вони втратили ще в березні. Зараз у Миколаєві дуже добре побудовано оборону. Тих сил та засобів, які є, достатньо для того, щоб відбити будь-які атаки ворога", - переконаний генерал-майор.

Марченко впевнений, що Миколаїв росіянам "точно не вдасться захопити".

Як повідомляв УНІАН, 20 липня голова Миколаївської ОВА повідомив, що для проведення операції з виявлення навідників окупантів планується за тиждень-два закрити Миколаїв на кілька днів. З цією метою у Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня була запроваджена тривала комендантська година.

В облраді розповіли, як в цей час шукали колаборантів у закритому місті.

Вас також можуть зацікавити новини: