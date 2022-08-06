Голова ОВА вважає, що необхідності в проведенні обов'язкової евакуації з міста наразі немає, хоча триває добровільна.

Захопити Миколаїв найближчим часом російським окупантам буде "просто нереально".

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв'ю "Главкому".

Він зазначив, що лінія фронту на півдні розтягнута, ситуація там напружена, але контрольована.

Він зазначив, що навіть якщо окупанти просуватимуться по 200 метрів чи кілометр на день, то їм знадобиться дуже багато часу, аби просунутися на 30 км.

"Можливо, у них є план десь за пів року взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж, у першу чергу росіяни намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, аби зафіксувати хоч якусь "перемогу". Бо розумно перед тим як робити наступні кроки, завершити хоч щось. А зараз навпаки – ми потихеньку відвойовуємо Херсонську область. Як росіяни взагалі можуть наступати, коли у них горять склади, командні пункти, а генерали відмовляються переходити за Дніпро?", - сказав Кім.

Також зазначається, що необхідності в проведенні обов'язкової евакуації з міста наразі немає, хоча триває добровільна.

"Хтось виїжджає вночі, аби під обстрілами не спати, а потім повертається на роботу зранку. У нас працюють 250 одиниць комунального транспорту, люди сплачують за проїзд та їздять у своїх справах. Нема жодних проблем з транспортом, паливом, їжею чи будь-чим, щоб вивезти звідси людей. От зараз дивлюся на мапу: у нас п’ять напрямків на виїзд відкриті – хто куди хоче, туди і їде", - сказав Кім.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, вдень окупанти в черговий раз обстріляли житлові квартали Миколаєва.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок обстрілу є загиблі та понад 10 поранених. Пізніше голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила про 22 поранених.

Нагадаємо, що сьогодні Миколаїв "закривають" на затяжну комендантську годину до 8 серпня.

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