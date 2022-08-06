З метою виявлення диверсантів та навідників у Миколаєві запроваджено тривалу комендантську годину з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня.

У Миколаївській області люди від злості за зруйноване життя та домівки готові чинити самосуд над колаборантами та диверсантами.

Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в ефірі інформаційного телемарафону розповіла, як триває запроваджена місцевою владою подовжена комендантська година у місті.

"Колаборанти та сепаратисти є, сказати що їх багато, ми не можемо, але справа поділяється на три етапи. Перше - знайти їх, потім засудити і не дозволяти їм виходити під заставу, тому що наш народ готовий вчинити самосуд над ними. Всі, хто постраждав, їхні сусіди, близькі та родичі, чиї житлові будинки пошкоджені, чиє мирне життя зруйновано, вони свою злість переносять на колаборантів. Тобто випустити їх під заставу - це загрожує навіть їхньому (колаборантів-УНІАН) життю. Вважаємо, що найкраще їм залишатися у в’язниці до нашої перемоги, або відправляти їх туди, на кого вони працюють",- акцентувала Замазєєва.

Голова Миколаївської облради зазначила, що наразі проведення операції з виявлення російських диверсантів та колаборантів ще триває, тому про остаточні результати буде повідомлено в понеділок, коли правоохоронні органи нададуть дозвіл на розповсюдження цієї інформації.

"Результати ми поки не дамо, оскільки не можемо розкривати інформацію поки триває комендантська година протягом 2 діб. Зараз проходять перевірку всі мешканці Миколаєва. На виїзд дозволяється тим, у кого були куплені заздалегідь квитки, тобто при наявності квитка та документів можна покинути місто", - пояснила Замазєєва .

Голова Миколаївської облради зазначила, що мешканці, які залишилися у Миколаєві, заздалегідь запаслися продуктами, водою і товарами першої необхідності.

"Населення розділилося на дві частини - є ті, які виїхали за рамки області, і вони вчора проходили перевірки на блокпостах. Ті, хто залишився, проходять перевірку зараз. Люди нормально до цього ставляться, тому що розуміють - це питання подальшої безпеки всього міста", - сказала Замазєєва.

Вона додала, що перевірка мешканців відповідними органами відбувається по всім житловим будинкам та квартирам.

"Ходять прямо по квартирам - перевіряють кожну, перевіряють документи і мобільні телефони – перевіряють все", - додала Замазєєва.

Голова Миколаївської облради зауважила, що російській пропаганді не вдається підірвати дух місцевого населення розповсюдженням фейкової інформації про те, що окупанти невдовзі можуть захопити Миколаїв.

"Так, цю тему люди обговорюють на кожній вулиці і в кожній домівці, але це не підриває дух населення. Ці фейки не змушують людей покидати місто. Всі готові й далі працювати на перемогу, ніхто масово місто не покидає", - підкреслила Замазєєва.

Водночас вона додала, що всі мешканці, які бажають евакуюватися, можуть це зробити за першої необхідності, для цього владою створені всі умови.

"Курсують автобуси щотижня, але, скажімо так, до цього тижня ці автобуси були напівпорожні. Ми відправляли на Львів, на Одесу. На цьому тижні автобуси були більш заповнені, але взагалі не було черги і покидали місто, в принципі, мами з дітьми", - поінформувала Замазєєва.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня голова Миколаївської ОВА повідомив, що для проведення операції з виявлення навідників окупантів планується за тиждень-два закрити Миколаїв на кілька днів.

У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня запроваджена тривала комендантська година.

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