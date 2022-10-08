Попередньо горить паливний термінал. Людей на міст не пускають.

Hа залізничній гілці Кримського мосту вранці виникла сильна пожежа.

Про це в Телеграм-каналі повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Попередньо горить паливний термінал. Чекаємо на офіційну інформацію!", - написав він.

Відео дня

За даними РосЗМІ, на мосту сильна пожежа і туди людей не пускають. За їхніми повідомленнями, на мосту горить цистерна з паливом. Судноплавні арки не пошкоджено.

У дорожньому управлінні "Тамань" повідомили, що рух по мосту призупинено.

На відео, що розповсюджуються в мережі, видно, що пожежа охопила залізничну частину мосту, також значно пошкоджено автодорогу.

Вибухи у Криму

Раніше на окупованому Росією півострові сталася серія вибухів. Заокрема, у серпні на аеродромі поблизу Новофедорівки прогриміли вибухи. Піля цього росіяни почали масово покидати півострів.

Потім була "бавовна" біля Джанкоя. Серед жителів Криму почала сіятися паніка і на шляху до Керченського мосту утворилась черга з 38 тис. автомобілів, які бажали покинути півострів.

Довідка УНІАН. 18 березня 2014 року російський президент Володимир Путін оголосив про приєднання Криму до РФ нібито в результаті так званого "референдуму про статус Криму" 16 березня 2014 року.

Початок окупації Криму Росією поклали блокада і захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії в деяких випадках під прикриттям так званих "зелених чоловічків".