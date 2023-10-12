Окупантам потрібні хоч якісь перемоги, зазначив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Тривають бої за Авдіївку Донецької області. Місто ворог розглядає як можливість отримати хоч якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій.

Про це повідомив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він зазначив, що якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом "як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення Авдіївки для нього чи не найбільше з того, чого він може досягнути на даному етапі".

За його словами, тому ворог активно застосовує авіацію та продовжує активні наступальні дії. Протягом минулої доби ворогом значно збільшено кількість ударів: один ракетний та 39 авіаційних. Також окупанти провели 51 бойове зіткнення і здійснили 930 артилерійських обстрілів. Тільки в районі Авдіївки відбито понад 10 атак.

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"Ворог кинув безліч піхоти і багато бронетехніки саме на Авдіївський напрямок, Наші воїни активно опускають ворога на землю, знищуючи техніку. Наразі у ворога фіксується зменшення бронетехніки, але він намагається йти вперед піхотою", - розповів Штупун.

При цьому зазначив, що саме на Таврійському напрямку ворог поніс майже 70% втрат із тих, про які повідомляв Генеральний штаб ЗСУ. "У нас зафіксовано, що загальні втрати ворога - 754 особи (входять і безповоротні, і санітарні втрати), 4 особи здалися в полон", - зазначив Штупун. Також він повідомив, що знищено на Таврійському напрямку 112 одиниць військової техніки, зокрема, 23 танки, 73 бойових броньованих машини, 9 артилерійських систем та одну РСЗВ.

Речник додав, що на Запорізькому напрямку наші воїни стримують ворога в районі Вербового, і одночасно продовжується наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває - що треба знати

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