Тривають бої за Авдіївку Донецької області. Місто ворог розглядає як можливість отримати хоч якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій.
Про це повідомив речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. Він зазначив, що якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом "як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення Авдіївки для нього чи не найбільше з того, чого він може досягнути на даному етапі".
За його словами, тому ворог активно застосовує авіацію та продовжує активні наступальні дії. Протягом минулої доби ворогом значно збільшено кількість ударів: один ракетний та 39 авіаційних. Також окупанти провели 51 бойове зіткнення і здійснили 930 артилерійських обстрілів. Тільки в районі Авдіївки відбито понад 10 атак.
"Ворог кинув безліч піхоти і багато бронетехніки саме на Авдіївський напрямок, Наші воїни активно опускають ворога на землю, знищуючи техніку. Наразі у ворога фіксується зменшення бронетехніки, але він намагається йти вперед піхотою", - розповів Штупун.
При цьому зазначив, що саме на Таврійському напрямку ворог поніс майже 70% втрат із тих, про які повідомляв Генеральний штаб ЗСУ. "У нас зафіксовано, що загальні втрати ворога - 754 особи (входять і безповоротні, і санітарні втрати), 4 особи здалися в полон", - зазначив Штупун. Також він повідомив, що знищено на Таврійському напрямку 112 одиниць військової техніки, зокрема, 23 танки, 73 бойових броньованих машини, 9 артилерійських систем та одну РСЗВ.
Речник додав, що на Запорізькому напрямку наші воїни стримують ворога в районі Вербового, і одночасно продовжується наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
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