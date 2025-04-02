Среди пострадавших от удара оккупантов 10-летний ребенок.

Російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі Харкова, внаслідок чого, за попередньою інформацією, постраждали четверо осіб.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. "Удар прийшовся по 8-му поверху 16-типоверхівки. У дворі понівечені шість авто. На місці вже працюють усі комунальні служби та волонтери", - заявив він.

За його словами, є попередня інформація про чотирьох постраждалих, що знаходилися у квартирі по якій вдарив безпілотник.

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"Двоє поранених шпиталізовані, ще двом постраждалим медична допомога надана на місці", - сказав мер міста.

Водночас, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов деталізував, що внаслідок ворожої атаки постраждали 65-річна жінка та 10-річний хлопчик. "Медики надають всю необхідну допомогу", - додав він.

Масовані удари по Харкову

Вночі 30 березня окупанти завдали масованого удару "шахедами" по Харкову, внаслідок чого двоє людей загинули, ще 30 осіб були поранені. Крім цього, речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко додав, що внаслідок вибухів пошкоджено 12 висотних багатоквартирних житлових будинків, 24 приватних житлових будинків, 13 автомобілів.

Влучання ворожих дронів сталися за шістьма адресами. Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень: торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.

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