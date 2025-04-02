Масована атака на Харків: в ДСНС показали наслідки нальоту дронів (фото, відео)

Підтверджено інформацію про щонайменше 8 травмованих, серед постраждалих - 9-місячне немовля.

Харківська обласна прокуратура показала наслідки масованої ворожої атаки на місто в ніч на середу, 2 квітня. Ворог атакував Харків ударними дронами "Герань 2".

Як повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, у Холодногірському районі міста зафіксовано від 13 до 15 влучань у Холодногірському районі Харкова.

Більшість влучань прийшлися на промислову зону. Внаслідок ударів пожежі охопили близько двох тисяч метрів квадратних площ складських і виробничих приміщень. Пошкоджено близько 20 приватних будинків.

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Також Чубенко підтвердив інформацію про 8 травмованих, серед постраждалих - 9-місячне немовля.

За даними прокуратури, вночі ворог атакував Харків ударними БпЛА "Герань 2". Чубенко показав фрагменти одного з дронів, вилучені на місці одного з ударів.

За даними ДСНС, у Харкові зафіксовані влучання по двом цивільним підприємствам у Холодногірському районі. У виробничих будівлях виникли 3 пожежі площами 1000, 800 та 70 м кв. Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, до якої від ДСНС залучені 89 рятувальників та 29 одиниць техніки ДСНС. Також залучені кінологічний та піротехнічний розрахунки ДСНС. Від комунальних служб міста 19 одиниць техніки та 49 працівників.

Нічна атака на Харків

Яук повідомляв УНІАН, вночі у вівторок, 1 квітня, Україна знову опинилася під російської дроновою атакою, моніторингові канали повідомили про масований наліт безпілотних літальних апаратів на Харків.

За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, у Харкові постраждало 8 людей. Гострої реакції на стрес зазнала ціла родина: 51-річна жінка, 53-річний чоловік, 16-річна дівчина та 7-річний хлопчик.

Мер Ігор Терехов уточнив, що всього по Харкову було завдано 15 ударів безпілотниками.

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