Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок.

Внаслідок атаки Харкова російськими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок, 40 людей отримали поранення. Про це повідомили місцеві керівники.

Оновлено 23:00. За словами керівника ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих сягнула 40 осіб, з них семеро були госпіталізовані.

"Слобідський район. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні автомобілі. Київській район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Наслідки встановлюються. Основ'янський район. Внаслідок удару БпЛА вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху 9-поверхівки. Салтівський район. Влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвірʼї автомобілі", - написав він.

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Оновлено 22:40. За словами Терехова, кількість постраждалих зросла до 12.

"Зафіксовано 17 прильотів по місту у різних локаціях. Зафіксовані пожежі на місцях прильотів", - написав мер міста.

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести, повідомив попередні дані керівник ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджений багатоквартирний будинок та палають автівки - такі наслідки удару БпЛА зафіксовані в Салтівському районі Харкова", - написав він.

За його словами, на місці влучань працюють фахівці ДСНС та медики.

"Внаслідок обстрілу Харкова ворожими безпілотниками постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять авто. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав мер міста Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що влучання ворожих БПЛА відбулися у двох районах міста.

Удари РФ по Україні

Пізно ввечері четверга, 1 травня, Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Станом на ранок 2 травня кількість постраждалих становила 28 людей. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, по місту завдано щонайменше десять ударів.

З початком переговорів про припинення вогню у війні між Росією та Україною життя українських мирних жителів стало більш ризикованим. Як заявили представники ООН, від початку переговорів у лютому російські ракетні удари та удари безпілотників, а також бойові дії вздовж лінії фронту призвели до загибелі набагато більшої кількості мирних жителів, ніж за той самий період рік тому.

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