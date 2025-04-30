Наразі відомо про 5 госпіталізованих. У місті пролунали 16 вибухів.

Кількість постраждалих внаслідок вечірнього удару по Харкову зросла до 45.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Так за його даними, 31 людина отримала гостру реакцію на стрес, 14 людей отримали поранення різного ступеня важкості, ще 5 людей були госпіталізовані.

"Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка", - деталізував він.

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За даними Синєгубова, це 16-річний хлопець, 5-річна дівчинка та 24-річна вагітна жінка.

Для допомоги потерпілим в Харкові було задіяно 13 бригад екстреної медичної допомоги.

Крім того, у Нацполіції повідомили, що у місті пролунало щонайменше 16 вибухів. "Пошкоджено міську лікарню, кондитерський цех, багатоповерхові та приватні будинки, цивільні автомобілі", - зазначили у Нацполіції.

Удар по Харкову

Внаслідок нічної дронової атаки в різних частинах Харкова виникло 10 пожеж. Як повідомляв тоді мер Харкова Ігор Терехов, під ударом були Салтівський та Київський райони міста. Там лунали гучні вибухи.

Як повідомили у ДСНС, наліт російських дронів призвів до масштабних займань та руйнувань. Зокрема, зруйновані житлові будинки, гаражі та об’єкти інфраструктури, а також пошкоджено автомобілі.

Раніше повідомлялось, що внаслідок удару по Харкову поранення отримали 39 людей.

Також окупанти завдали масованої атаки по Дніпру, внаслідок чого загинула одна людина, дві отримали поранення. Зруйновано 5 приватних будинків. Також ушкодження отримало підприємство та бюро ритуальних послуг.

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