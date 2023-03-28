Якісь найбільш боєздатні частини приватної компанії могли перекинути і на Авдіївський напрямок.

Американський інститут вивчення війни (ISW) констатує просування росіян у Бахмуті - з півдня до центру і на північному заході міста.

Аналітики ISW пишуть, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин був 27 березня в будівлі Бахмутської 5-ї школи - це менше кілометра на південний схід від міськради Бахмута.

Крім того, ISW повідомляє, що росіяни просунулися на північному заході міста, в промзоні і вздовж вулиць Зелена і Олександри Колпакової - це у кількох кілометрах від самого центру Бахмута.

Відео дня

У штурмі Бахмута найманцям з ПВК "Вагнер" допомагають регулярні частини російської армії.

Окремо Інститут вивчення війни висловлює припущення, що якісь найбільш боєздатні частини приватної компанії могли перекинути і на Авдіївський напрямок.

"Російське військове керівництво в останні тижні могло вирішити відправити певні частини "Вагнера" в район Авдіївки, щоб підтримати виснажені і низькоякісні частини "ДНР", які намагаються взяти цей населений пункт. Якщо такі бійці "Вагнера" справді воюють під Авдіївкою, це може пояснювати обмежені тактичні успіхи РФ в цьому районі в останній тиждень", - йдеться в звіті ISW.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Згідно зі зведенням Генштабу, Бахмут, Авдіївка і Мар'їнка залишаються найскладнішими ділянками фронту, де тривають запеклі бої з окупантами.

Бахмут росіяни посилено намагаються взяти вже півроку, країна-агресор перекинула нові сили в лютому - під час так званого "великого наступу".

Проте ціна "перемоги" для РФ коштує життів десятки тисяч своїх солдатів. Як констатували Західні чиновники, в лютому окупантам вдалося захопити всього лише 0,04% української території.

Останнім часом ЗС РФ посилилися на Авдіївському напрямку. Захоплення міста дозволило б РФ відновити наступ на Вугледарському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: