Ворог може збільшити темпи наступу на нових напрямках за рахунок умовної "паузи" під Бахмутом.

Російська армія істотно сповільнила свій наступ під Бахмутом й натомість сконцентрувала зусилля на розгортанні маневрів на інших напрямках, зокрема, в районі Авдіївки.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Там констатували, що за підсумками 21 та 22 березня російські війська здійснили незначне просунулися на півдні Бахмута, тоді як сили ЗСУ провели контратаки на південно-західних та північно-західних околицях міста.

Наразі в ISW кажуть, що нова можлива мета окупантів - Авдіївка, там, ворог, ймовірно, може збільшити темпи наступу шляхом умовної "паузи" під Бахмутом.

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"Російські сили зараз збільшують темпи наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що російські сили роблять це за рахунок операцій навколо Бахмута й наступу навколо Вугледара, який зупинився", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті посилаються на повідомлення російських солдатів 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії. Раніше вони говорили, що військове керівництво РФ планує передислокувати їх під Вугледар, проте вже станом на 21 березня один з російських військових блогерів повідомив, що цей підрозділ вже воює під Авдіївкою.

"Ця очевидна зміна дислокації, якщо вона не є результатом російського спотворення фактів, ймовірно, вказує на те, що російські війська взяли за пріорітет активізацію операцій навколо Авдіївки, а не відновлення наступу на Вугледар", - резюмували в ISW.

Також там відзначили, що активізація військ РФ на нових напрямках навряд чи сильно вплине не події на полі бою, оскільки в цілому російський наступ на сході України наближається до кульмінації.

Ситуація під Бахмутом - останні події

Нагадаємо, що станом на 22 березня під українським Бахмутом (Донецька область) тривають активні бої. Найзапекліші "сутички" між ЗСУ та окупантами відбуваються у південній та північній частині міста.

Вчора стало відомо про суттєву невдачу військ РФ на цьому напрямку. Зокрема, українські прикордонники відбили ворожий штурм у місті. Диверсію вночі намагалася здійснити група "вагнерівців".

Також 22 березня у Бахмут підтримати українських військових приїхав президент країни Володимир Зеленський. Він ознайомився з оперативною ситуацією та поспілкувався з героями України.

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