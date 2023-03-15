Росія отримала цю крихітну ділянку землі, втративши тисячі солдатів і військову техніку.

У лютому Росії з урахуванням великих втрат серед російських солдатів вдалося захопити менш ніж 0,04% української території, повідомляє Business Insider, посилаючись на дані Інституту вивчення війни.

У період з 31 січня по 28 лютого Росія захопила лише на 0,039% більше території в Україні, що еквівалентно приблизно 233,94 квадратних кілометра (90,3 квадратних миль). Цього місяця РФ почала свій анонсований "великий" наступ.

Ці дані в загальному узгоджуються з даними War Mapper, який повідомляв про захоплення Росією 0,01% території в лютому або 85 квадратних кілометрів (32,8 квадратних миль).

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Відзначається, що Росія отримала цю крихітну ділянку землі, втративши тисячі солдатів і військову техніку.

ISW повідомила Insider, що "обидві цифри досить малі", і невелика різниця може бути причиною їхньої відмінності, але в кінцевому підсумку обидві вони точно відображають обмежений стан територіальних завоювань Росії.

Наступ Росії-2023 - бої за Бахмут

У лютому Росія почала свій анонсований наступ після декількох місяців зимового застою і після того, як її сили були відтіснені на схід України.

Міноборони Великої Британії заявляло, що Росія "просувається, якщо взагалі просувається, не кілометрами, а метрами".

Росія не досягла жодних помітних успіхів у березні. Її армія воювала вздовж східної лінії фронту, в тому числі повільно просувалася вперед у Бахмуті. Але Росія ще не взяла місто.

Втрати РФ на цій ділянці величезні. За словами президента Володимира Зеленського, за менш ніж тиждень РФ втратила у боях за Бахмут понад тисячуі солдатів, ще мінімум 1500 окупантів були поранені.

За оцінкою заходу, всього в боях за Бахмут знищено не менше 30 тисяч російських загарбників, найбільших втрат зазнали "вагнерівці". Український аналітик Іван Киричевський уточнив, що на зазначеному напрямку ЗСУ "перемололи" сили РФ, яких вистачило б на ще один похід на Київ.

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