Мова йде про в'язнів, які були засуджені ще до утворення фейкових "республік" на сході нашої держави.

Росіяни намагаються вербувати в армію в’язнів з тимчасово окупованих територій сходу України. Як стало відомо Центру національного спротиву з джерел у підпіллі, мова йде про в'язнів, які були засуджені ще до утворення фейкових "республік".

Зазначається, що окупаційна адміністрація ТОТ Донецької та Луганської областей наказала місцевим колаборантам надати списки в’язнів, які були засуджені згідно українського законодавства та відбувають покарання з 2014 року або раніше.

"Ворог вже почав вербувати цих в’язнів до лав російських окупаційних військ, маніпулюючи на їх почуттях образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови від проходження служби ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій", - заявили в ЦНС.

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Де Росія шукає солдатів для війни проти України

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація вербує сербів, щоб поповнити ними свої військові сили для ведення жорстокої війни проти України. У планах Москви - завербувати сотні сербських громадян.

Також росіяни масово вербують найманців з Куби для війни проти України. Іноземців залучають на східній лінії фронту. Зокрема, за даними підпілля, кубинців застосовують на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою.

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