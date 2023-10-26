З найманців не сформували окремий загін, а розкидують вже по існуючих, незалежно від того чи володіє найманець російською мовою.

Росіяни масово вербують найманців з Куби для війни проти України. Іноземців залучають на східній лінії фронту. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зокрема, за даними підпілля, кубинців застосовують на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою.

"Раніше про вербування громадян Куби писали активісти "Кібер спротиву", які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула Антона Пєрєвозчікова. Самі росіяни пишаються, що відправляють кубинців у передових загонах, адже їх "не шкода", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

При цьому, як зазначається, з найманців не сформували окремий загін, а розкидують вже по існуючих російських, незалежно від того чи володіє найманець російською мовою.

"Ставлення до кубинців відповідне до типового російського шовінізму. Фактично головна їхня роль в російській моделі - померти першим", - заявили в ЦНС.

Росія вербує іноземців для війни проти України

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація вербує сербів, щоб поповнити ними свої військові сили для ведення жорстокої війни проти України. У планах Москви - завербувати сотні сербських громадян.

З початку війни проти України Росія ухвалила низку законів, спрямованих на залучення іноземних громадян до своїх лав. Володимир Путін на нараді з питань безпеки, що відбулася незабаром після нападу його військ на Україну, заявив, що Кремль повинен допомагати іноземцям, які планують воювати на боці Росії.

З тих пір російський диктатор підписав наказ про зниження мінімального терміну військової служби за контрактом для іноземців з п'яти до одного року, а також запропонував прискорений набір в армію неросійських учасників бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: