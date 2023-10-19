У мережі з'явився документ, в якому, скоріш за все, йдеться про плани призову сотень сербів для поповнення армії Москви

Російська Федерація вербує сербів, щоб поповнити ними свої військові сили для ведення жорстокої війни проти України. У планах Москви завербувати сотні сербських громадян.

Видання The Guardian пише, що з початку війни проти України Росія ухвалила низку законів, спрямованих на залучення іноземних громадян до своїх лав. Володимир Путін на нараді з питань безпеки, що відбулася незабаром після нападу його військ на Україну, заявив, що Кремль повинен допомагати іноземцям, які планують воювати на боці Росії.

З тих пір російський диктатор підписав наказ про зниження мінімального терміну військової служби за контрактом для іноземців з п'яти до одного року, а також запропонував прискорений набір в армію неросійських учасників бойових дій.

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Сербія, яка з 2012 року є кандидатом на вступ до ЄС, насилу балансує між історично тісними зв'язками з Росією і прагненням до інтеграції з Європою, а напруженість в країні посилилася через війну проти України, де багато сербів симпатизують Росії.

Проросійські настрої особливо сильні серед сербських ультранаціоналістів, які після початку війни проти України організували низку промосковських мітингів.

Хоча кількість завербованих сербів поки не значна, щоб надати відчутний вплив на хід бойових дій, дії Москви можуть призвести до погіршення відносин з Сербією, одним з її небагатьох союзників на Заході.

Керівником плану вербування, який, судячи з усього, був розроблений влітку, став Давор Савичич, серб, який багато років воював у складі першого російського угруповання, що вторглося в Україну в 2014 році.

Савичича також пов'язують з воєнізованим угрупуванням "Вагнер". Російське видання "Фонтанка" повідомило, що раніше він воював у Сирії разом з "Вагнером". Два джерела, близькі до воєнізованого угруповання, підтвердили Guardian участь Савичича в її діяльності.

21 серпня в інтерв'ю відомому прокремлівському телеведучому Володимиру Соловйову Савичич відверто розповів про те, як його поставили керувати підрозділом сербських громадян в Україні.

"Зараз ми офіційно підписуємо контракт з Міністерством оборони Росії. Солдати проходять через Красногорський військкомат", - сказав він, описуючи подробиці, які збігаються з розповіддю завербованих. "Після додаткової підготовки хлопців відправляють на Луганський напрямок", - додав Савичич, маючи на увазі східний регіон України, який є однією з ключових цілей Путіна.

Поруч з Савичичем під час інтерв'ю сидів інший серб, Деян Берич, який розповів Соловйову, що сербські бійці поступили на службу в 106-у повітряно-десантну дивізію Росії.

"Коли Володимир Володимирович Путін дозволив іноземцям приїжджати, я склав план, як все це буде відбуватися, і звернувся до свого генерала", - сказав Берич, вказуючи на Савичича. "Хлопці приїжджають, ми їх зустрічаємо, потім вони одразу йдуть у військкомат і підписують контракт. Більшість іноземних добровольців в російській армії - з Сербії".

Берич, худорлявий чоловік з довгим чорним волоссям, раніше давав інтерв'ю російським державним ЗМІ, в яких розповідав про те, як він воював у складі проросійської самопроголошеної "Донецької народної республіки" в Україні з 2014 року. Судячи з усього, російські офіційні особи ретельно координують процес вербування.

Російськомовна служба BBC, яка минулого тижня вперше повідомила про сербську схему вербування, заявила, що їй вдалося отримати приватний запис зустрічі Савичича з неназваними офіційними особами в Москві, на якій Савичич каже, що планує набрати до тисячі сербських громадян, які сформують власний батальйон у складі 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Міністерство оборони Росії не дає коментарі з цього питання, тому точне число сербів, які підписали контракт з російськими військовими, залишається неясним.

"Ордена Республіки", антивоєнна російська група викривачів, надала Guardian список з 13 сербів, які, за деякими даними, підписали контракт з російськими військовими з вересня. Двоє з 13 осіб, зазначених у списку, погодилися дати коментар для Guardian.

"Нас поки близько 60-70 осіб", - сказав один з сербів, який також приїхав з Сербії в Москву у вересні, додавши, що він записався в "106-у повітряно-десантну дивізію"

За його словами, він вирішив вступити до лав російських збройних сил з "ідеологічних причин", а вигідні військові виплати відіграють "другорядну роль".

Призов в армію загрожує загостренням відносин між Москвою і Белградом. У січні 2022 року президент Сербії Олександр Вучич гнівно відреагував в ефірі національного телебачення після того, як в російському новинному ролику було показано, як сербські добровольці готуються воювати разом з військами "Вагнера" проти України.

"Навіщо ви, представники компанії "Вагнер", кличете когось із Сербії, якщо знаєте, що це суперечить нашим правилам?" - заявив президент, маючи на увазі закон, що забороняє сербам брати участь у конфліктах за кордоном.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич також застеріг сербів від вступу до лав армії РФ. З того часу понад два десятки сербських націоналістів були притягнуті до кримінальної відповідальності.

Віктор Заплатін, ветеран російської війни, який вербував сербських добровольців для участі в бойових діях на боці проросійських сил в Україні в 2014 році, заявив, що сербська влада забороняє виїзд бійців до Росії.

"Ризики кримінального переслідування для тих, хто виїхав до Росії і повернувся до Сербії, дуже високі", - сказав Заплатін. "У Росії завжди були добровольці з Сербії. Це означає, що і зараз там є добровольці, але їх кількість і те, в якій якості вони беруть участь і служать, є організаційною таємницею".

Сербські найманці на війні проти України - розслідування ВВС

Журналісти "Російської служби Бі-бі-сі" повідомили, що вербуванням займається сербський командир, який воює на сході України з 2014 року, який планує до осені 2023 року набрати окрему бригаду чисельністю до тисячі громадян Сербії. Всіх найманців оформляють в Підмосков'ї та зараховують в 106-у дивізію ВДВ.

За словами командувача "інтернаціональним батальйоном" Давора Савичича, його батальйон на початку війни був під Києвом в районі аеродрому Гостомель, після цього їх перекинули в Харківську область, а потім - до села Богородичне в Краматорському районі Донецької області.

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