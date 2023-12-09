Супротивники зазнавали втрати у районах двох населених пунктів, тому посилили терор місцевого населення, поділився мер Мелітополя.

На тимчасово захопленій частині півдня України швидка допомога припинила їздити на нічні виклики, тому що російські окупанти вважають, що медики можуть перевозити щось небезпечне.

Як повідомив в ефірі телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров, протягом цього тижня ворог зазнавав втрати в районі окупованих Бердянська та Токмака, тому росіяни посилили терор місцевого населення. "Швидка медична допомога перестала їздити ночами. Ворог вважає, що це також небезпечно і невідомо, що можуть перевозити медики у цій швидкій допомозі. Тож, якщо нашим цивільним мешканцям, які вимушено залишаються в тимчасовій окупації, стало зле вночі, їм вже точно ніхто не допоможе. Тож це також черговий крок від ворога щодо посилення терору та знущання з наших мешканців", – розповів він.

Також, за словами мера, ворог посилює свою пропаганду. Наприклад, росіяни створили чергову організацію, завдяки якій вони збираються зомбувати дітей, які перебувають під окупацією. Федоров зазначив, що називається вона "Степовий орел".

Відео дня

"У цій організації вони збираються вирощувати і відбирати тих людей, які поїдуть працювати в їхні табори вожатими чи керівниками. Тож вони продовжують напитувати пропагандою наших людей. Також готуються до посилення пропаганди і терору для наших дітей вже з весни", – повідомив міський голова Мелітополя.

Триває російсько-українська війна - ось які новини варто знати зараз

Наприкінці листопада рівень радіації в Маріуполі підскочив у 15,5 раза. Небезпечна зона знаходиться на пляжі піщаний у районі порту. Місцеві пропагандисти поспішили пояснили таке зростання рівня радіації штормом та заявили, що загрози нібито немає.

Як йдеться в дослідженні NASA Harvest спільно з Мініагрополітики, попереднього сезону загальна площа посівів озимої пшениці становила 7,2 млн га, з яких 1,8 млн га знаходилися на тимчасово окупованих територіях. Там врожайність була нижчою на 16%, ніж на вільних територіях України. Крім того, 8% посівів не були зібрані.

Вас також можуть зацікавити новини: