Торік 1,8 млн га посівів озимої пшениці знаходилися на тимчасово окупованих територіях.

Минулого сезону урожайність озимої пшениці на тимчасово окупованих територіях була нижчою на 16%, ніж на вільних територіях України. Крім того 8% посівів не були зібрані.

Як йдеться в дослідженні NASA Harvest спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України, попереднього сезону загальна площа посівів озимої пшениці становила 7,2 млн га, з яких 1,8 млн га знаходилися на тимчасово окупованих територіях.

Зазначається, що в поточному 2023/2024 маркетинговому сезоні посівні площі під озимою пшеницею на окупованих територіях України скоротилися майже на 10%.

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"Порівнюючи 2023 рік з 2022 роком, ми спостерігаємо суттєве зменшення посівних площ на окупованих територіях, що супроводжується помітним зростанням покинутих орних земель. Хоча гарні погодні умови цього сезону сприяли підвищенню врожайності, наш аналіз також виявив значні площі сільськогосподарських угідь у поганому стані та занедбаність, зосереджені вздовж лінії фронту", - прокоментувала директорка NASA Harvest Інбал Беккер-Решеф.

Посіви озимих в Україні

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Дениса Марчука, під час осінньої посівної кампанії українські аграрії вдвічі зменшили кількість посівних площ під озимину порівняно з довоєнними показниками.

Зазначається, що причинами цього стали: окупація частини українських територій, небезпека у прифронтових зонах, замінування, а також посуха на початку посівної кампанії та нестача коштів у аграріїв.

В результаті, за словами експерта, пшеницею було засіяно близько 3,8 мільйона гектарів. Проте, як він зазначив, це ніяк не позначиться на продовольчій безпеці країни. Оскільки того, що ми маємо по озимих культурах і що матимемо по ярих, вистачить для забезпечення внутрішніх потреб.

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