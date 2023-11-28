Пропагандисти намагаються пояснити проблему природою.

Рівень радіації в Маріуполі підскочив в 15,5 раза. Небезпечна зона знаходиться на пляжі піщаний в районі порту.

"Рівень склав 4,04 мкЗв/год при рівні безпеки для людини 0,26 мкЗв/ч. Тобто в 15 разів більше безпечного", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що місцеві пропагандисти поспішили пояснили таке зростання рівня радіації штормом та заявили, що це безпечно.

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"Насправді обидва твердження помилкові. Дійсно, в районі пляжу піщаний існують так звані "чорні піски", які "фонять". І дійсно, точковий рівень радіації цих пісків при нормальному житті міг нашкодити тільки якщо проводити тут системно багато часу. Однак справжня причина високого рівня і оголення пісків не шторм, а російська окупація. Точніше - бомбардування та ракетні обстріли міста", - вказав чиновник.

При цьому він зазначив, що така ситуація з радіацією не тільки на пляжі Піщаний.

"Якби хтось виміряв рівень радіації на Азовсталі на даний момент, а також зробив аналіз складу грунту і пилу, що розносяться вітром по місту, і дощу в морі, картина стала б по-справжньому апокаліптична яскрава. Саме тому росіяни тут не міряють, щоб приховати справжній екоцид", - підсумував Андрющенко.

Раптові смерті окупантів у Маріуполі - останні новини

Загарбники постійно скаржаться на українських партизанів. Вони влаштовують рейди, перевіряють телефони і вриваються в будинки, намагаючись знайти тих, хто веде підпільну боротьбу з агресором.

Окупанти неодноразово заявляли про "загадкові" смерті. Так, у жовтні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що за літо і два місяці осені сили опору ліквідували понад 40 російських загарбників.

27 листопада жіночий партизанський рух повідомив, що в окупованому місті тільки за останні кілька днів ліквідували шістьох окупантів.

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