Вдень росіяни обстріляли місто з Градів — поцілили у житлову забудову.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Курахове Донецької області у неділю загинув чоловік, ще одна людина дістала поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram.

"Одна людина загинула і одна поранена внаслідок обстрілу Курахового", - заявив він.

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За словами Філашкіна, сьогодні вдень росіяни обстріляли місто з Градів — поцілили у житлову забудову, на місці влучання загинув 31-річний чоловік.

"Ударом пошкоджено дитсадок і декілька приватних будинків, зайнялася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Точні наслідки атаки встановлюємо", - зазначив очільник ОДА.

Він також закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині евакуюватися.

Війна в Україні - цинічні обстріли окупантів

Раніше російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільному автомобілю в Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Внаслідок удару поранено двох хлопців 13 та 19 років, один з яких в тяжкому стані.

Також росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Обласний центр обстріляли загарбники з тимчасово окупованого лівого берега. Під час цього обстрілу був пошкоджений чотириповерховий будинок, в ньому загинула жінка.

На Харківщині в результаті обстрілів російськими окупантами загинула жінка, а двоє дітей отримали поранення. "10-річний хлопчик перебуває в лікарні, внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку. Постраждала дівчинка 14 років отримала осколкові поранення", - повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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