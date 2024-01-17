Також окупанти обстріляли Херсонщину є вбиті і поранені.

Російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільному автомобілю в Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він зазначає, що поранено двох хлопців, один з яких в тяжкому стані. "Під удар потрапило авто, в якому знаходилися люди. Постраждали двоє хлопців. 13-річна дитина – "важка". Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - написав Лисак.

Він продемонстрував фото розбитого автомобіля на який ворогом було скинуто дрон.

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Офіс генерального прокурора повідомив, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти також обстріляли вчергове Херсонщину. Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що армія РФ вдарила по Бериславу, троє людей постраждало.

"У 60-річної жінки вибухова травма та поранення голови. Такі ж поранення одержав її чоловік, віком 62 роки. Подружжя знаходилося у власному будинку під час атаки", - зазначає він. За його словами, також вибухову травму та поранення руки дістав 54-річний чоловік. Усі постраждалі отримали медичну допомогу.

Він також повідомив, що сьогодні окупаційні війська з годину крили вогнем житлові квартали Дніпровського району Херсона. Через російський обстріл загорівся гараж та автівка. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено оселі містян.

Прокудін зазначає, при цьому обстрілі травми, несумісні з життям, отримав 37-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Також у 81-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузії. Лікарі "екстренки" надали їй допомогу.

Російські обстріли України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, перед світанком російська армія завдала ударів по Одещині надзвуковими ракетами "Онікс".

За інформацією Сил оборони півдня України, одночасно із відволікаючим маневруванням тактичної авіації над акваторією Чорного моря окупанти підступно вдарили "Оніксами" по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Ракети поцілили по сільськогосподарських площах та агропідприємству. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк уточнила, що удар було завдано з території тимчасово окупованого Криму береговим ракетним комплексом "Бастіон".

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