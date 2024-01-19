Також окупанти скинули вибухівку на аварійну бригаду водоканалу.

У Херсоні через обстріл російських окупантів загинула місцева жителька, поранення отримав 16-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі. "Росіяни вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Через обстріл у власній квартирі загинула 50-річна жінка. Мої співчуття близьким і рідним загиблої… Також уламкові поранення отримав 16-річний хлопець. Його шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги", - розповів посадовець.

Як уточнив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, обласний центр обстріляли загарбники з тимчасово окупованого лівого берега. Під час цього обстрілу був пошкоджений чотириповерховий будинок, в ньому загинула жінка. Підліток отримав тяжку травму. Наразі він ушпиталений. "У дитини травмована ліва нога. Медики готують пораненого до термінової операції", - наголосив Мрочко.

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Окрім того, у передмісті Херсона на аварійну бригаду комунального підприємства "Херсонський водоканал" росіяни скинули з дрона вибухівку. Внаслідок атаки пошкоджено аварійно-ремонтний автомобіль комунального підприємства. За попередніми даними, поранених серед працівників немає.

Обстріли Херсонщини: останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні загарбники застосували дванадцять FPV-дронів та у чотири рази збільшили інтенсивність скидів осколкових боєприпасів з безпілотних літальних апаратів інших модифікацій.

Відомо, що по Херсону з артилерії вдарили вісім разів. Також під російським обстрілом опинилися Новотягинка, Ромашкове, Тягинка, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

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