Близько 15:45 Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Росіяни нанесли ракетний удар по Кривому Рогу, в результаті чого є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Росіяни атакували місто. На жаль, є постраждалі. Наразі вся інформація уточнюється", - написав він.

Лукашук закликав громадян залишайтеся в укриттях до кінця тривоги.

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Близько 15:45 Повітряні сили ЗСУ інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. За кілька хвилин повідомили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Атаки РФ на Україну - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БпЛА. Однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала українська столиця. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Вранці Повітряні сили повідомили, що усього було запущено окупантами 30 засобів повітряного нападу. Нашими силами ППО збито 29 повітряних цілей: 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 4 крилаті ракет Х-101/Х-555; 24 ударних БпЛА типу "Shahed". Не вдалося збити 1 балістичну ракета "Іскандер-М", яку випустили із ТОТ Криму.

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