Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень, ворог проводив штурмові дії майже на всіх напрямках.

Протягом минулої доби відбулося загалом 69 бойових зіткнень, ворог проводив штурмові дії майже на всіх напрямках. Росіяни наполегливо атакують в районі Мар’їнки та Авдіївки, але успіху не мають.

Як повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили близько 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Як зазначає Генштаб, Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога. На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 25 атак", - інформує Генштаб.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в бєлгородській області.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця зазначається, що українські війська станом на 9 листопада встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту (на північ від Пойма) до Антонівського автомобільного мосту (на північ від Олешок). Також ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км на північний схід від міста Херсона) щонайменше у двох районах.

В ISW впевнені, що російському військовому командуванню може бути важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в східній частині Херсонській області.

При цьому аналітики Інституту посилаються й на російських військових блогерів, за інформацією яких українські сили "встановили контроль" над новими позиціями в Кринках (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) і вели штурм російських позицій на південь і південний захід від населеного пункту. Також є повідомлення про те, що українські сили просунулися до лісових масивів на південь від Кринок.

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