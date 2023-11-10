Аналітики вважають, що будь-яке потенційне передислокування окупантів на Херсонський напрямок може погіршити здатність РФ підтримувати інші операції та зусилля.

Російському військовому командуванню може бути важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в східній частині Херсонській області.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW). Експерти відзначають, що це пов'язано з дефіцитом особового складу й потребою одночасно оборонятися в західній частині Запорізької області та підтримувати наступальні дії на сході України.

Аналітики посилаючись на російських військових блогерів зазначають, що українські сили "встановили контроль" над новими позиціями в Кринках (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) і вели штурм російських позицій на південь і південний захід від населеного пункту. Також є повідомлення про те, що українські сили просунулися до лісових масивів на південь від Кринок.

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А український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська станом на 9 листопада встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту (на північ від Пойма) до Антонівського автомобільного мосту (на північ від Олешок). Також ЗСУ перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка (53 км на північний схід від міста Херсона) щонайменше у двох районах.

"Російське командування, імовірно, зіткнеться зі значними труднощами при передислокації підрозділів з інших ділянок фронту, якщо відносно небоєздатних російських формувань і наразі незадіяних сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному березі Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що передислокація значних частин 7-ї дивізії ВДВ або інших з’єднань і підрозділів російських окупантів із заходу Запорізької області, імовірно, зірвала б російські оборонні операції там.

"Російські війська продовжують накопичувати сили для підтримки наступальних зусиль РФ під Авдіївкою та локалізують наступальні операції в Харківській та Луганській областях", - повідомляють в ISW.

Аналітики вважають, що будь-яке потенційне російське передислокування на Херсонський напрямок, імовірно, погіршить здатність Росії підтримувати інші операції та зусилля.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, 9 листопада на фронті відбулось загалом 55 бойових зіткнень. Російські війська здійснили 23 атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки й штурмують з авіацією інші напрямки.

Зазначалося, що Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.

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