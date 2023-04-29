Місцевий "губернатор" відзвітував, що вогонь фактично локалізували.

Проголошений РФ "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв оголосив, що пожежу на нафтобазі вдалося локалізувати.

Про це він написав у своєму Telegram. Нагадаємо, що в ніч на 29 квітня в місті прогриміли вибухи. Тоді повідомлялося, що невідомий БПЛА здійснив атаку нафтобазу в Севастополі. Вогонь розійшовся на площу в 1000 квадратних метрів.

Чиновник в соціальній мережі показав, як росіяни насилу намагаються ліквідувати загоряння резервуара.

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Він зазначив, що для відповідного завдання РФ довелося залучити всі можливі засоби: сили МСЧ Севастополя, ресурси Чорноморського флоту, а також викликати пожежників з Криму.

Медведєв буянить через вибух у Севастополі

Нагадаємо, що події на тимчасово окупованому півострові викликали бурхливу реакцію у заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Він з самого ранку настрочив у своєму Telegram масштабний пост про те, що Київ не повинен заявляти свої права на тимчасово окупований півострів.

Політик традиційно доповнив свої слова образами, а також заявив, що Росія повинна масово знищити українців та їх "нацистський режим".

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