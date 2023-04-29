Площа займання склала понад тисячу квадратних метрів.

В ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що у Криму.

Про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.

"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БпЛА.На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас", - заявив гауляйтер.

Відео дня

Развожаєв також повідомив, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Тим часом російські пабліки публікують кадри з місця подій. На фото і відео видно, що займання досить масштабне.

Ситуація у Криму

Вночі проти 24 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна адміністрація заявила про атаку надводних безпілотників та збиття одного з них.

В ЗСУ відзначили, що не можуть розкривати деталі цього інциденту. Однак, "хто ж нас може зупинити, коли ми звільняємо свої землі".

Заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков повідомив, що війська РФ вже вивозять жителів тимчасово окупованих частин Запорізької та Херсонської областей до Криму. Водночас вони готуються і до "евакуації" з півострова.

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