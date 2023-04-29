В ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що у Криму.
Про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.
"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БпЛА.На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас", - заявив гауляйтер.
Развожаєв також повідомив, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Тим часом російські пабліки публікують кадри з місця подій. На фото і відео видно, що займання досить масштабне.
Ситуація у Криму
Вночі проти 24 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна адміністрація заявила про атаку надводних безпілотників та збиття одного з них.
В ЗСУ відзначили, що не можуть розкривати деталі цього інциденту. Однак, "хто ж нас може зупинити, коли ми звільняємо свої землі".
Заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков повідомив, що війська РФ вже вивозять жителів тимчасово окупованих частин Запорізької та Херсонської областей до Криму. Водночас вони готуються і до "евакуації" з півострова.