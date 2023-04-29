Російський чиновник погрожує масовим знищенням на тлі неспокійного ранку в тимчасово окупованому Криму.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав суботній ранок з нової істерики на тлі масштабних вибухів, які пролунали 29 квітня в Севастополі на території тимчасово окупованого Криму.

У своєму Telegram колишній лідер Росії відзначився маячною алегорією про собак й пригрозив Києву масовим знищенням.

"Київський пес продовжує заходитися гавкотом. Слина тече по волохатій морді, щоб господарі бачили його бойові якості", - написав Медведєв.

Чиновника обурили заклики України підтримати ЗСУ великою кількістю зброї, а також плани з приводу майбутньої деокупації Криму. При цьому одіозний політик, попри активну критику, заявив, що загрозу з боку Києва не можна ігнорувати: "Не треба недооцінювати навіть виступи з маячнею", - попередив він.

Медведєв запропонував "традиційний" для Росії метод протидії, який полягає в масовому знищенні українців, всього "нацистського режиму", та "актів відплати" його ключовим фігурам.

"Інакше вони не заспокояться, наркоманські марення можуть перетворитися на реальність й війна розтягнеться надовго. Нашій країні це ні до чого", - зазначив заступник голови Радбезу РФ.

Вранці в Севастополі прогриміли вибухи

Нагадаємо, що в ніч на 29 квітня у тимчасово окупованому РФ Севастополі пролунали потужні вибухи. Місцеві російські "ставленики" заявили про атаку невідомого безпілотника й масштабну пожежу на одній з нафтобаз міста. Інциденту присвоїли 4 рівень небезпеки.

Повідомлялося, що горить резервуар з паливом в районі вулиці Братів Манганарі в Козачій бухті. Вогонь поширився на 1000 квадратних метрів площі.

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