Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав суботній ранок з нової істерики на тлі масштабних вибухів, які пролунали 29 квітня в Севастополі на території тимчасово окупованого Криму.
У своєму Telegram колишній лідер Росії відзначився маячною алегорією про собак й пригрозив Києву масовим знищенням.
"Київський пес продовжує заходитися гавкотом. Слина тече по волохатій морді, щоб господарі бачили його бойові якості", - написав Медведєв.
Чиновника обурили заклики України підтримати ЗСУ великою кількістю зброї, а також плани з приводу майбутньої деокупації Криму. При цьому одіозний політик, попри активну критику, заявив, що загрозу з боку Києва не можна ігнорувати: "Не треба недооцінювати навіть виступи з маячнею", - попередив він.
Медведєв запропонував "традиційний" для Росії метод протидії, який полягає в масовому знищенні українців, всього "нацистського режиму", та "актів відплати" його ключовим фігурам.
"Інакше вони не заспокояться, наркоманські марення можуть перетворитися на реальність й війна розтягнеться надовго. Нашій країні це ні до чого", - зазначив заступник голови Радбезу РФ.
Вранці в Севастополі прогриміли вибухи
Нагадаємо, що в ніч на 29 квітня у тимчасово окупованому РФ Севастополі пролунали потужні вибухи. Місцеві російські "ставленики" заявили про атаку невідомого безпілотника й масштабну пожежу на одній з нафтобаз міста. Інциденту присвоїли 4 рівень небезпеки.
Повідомлялося, що горить резервуар з паливом в районі вулиці Братів Манганарі в Козачій бухті. Вогонь поширився на 1000 квадратних метрів площі.