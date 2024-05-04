Усі ворожі безпілотники-вбивці ліквідовані, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на суботу, 4 травня, російські окупанти запустили по українській території 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 та чотири зенітні керовані ракети С-300.

Усі пуски супротивник здійснював з Бєлгородської області, написав командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram. За його відомостями, всі дрони-камікадзе були ліквідовані.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА у Харківській та Дніпропетровській областях", - поділився він.

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Супротивники вже багато разів били по нашій території ракетами та дронами. Станом на 4 травня ліквідовано 2 126 ворожих крилатих ракет та 9 580 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попередив, що на Великдень 2024 (відзначатиметься 5 травня) загарбники можуть здійснити масовані ракетні атаки й провокації.

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