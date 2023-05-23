При цьому у передмісті тривають бої, українські військові просунулися флангами на півночі та півдні.

У передмісті Бахмута росіяни безуспішно намагаються зайняти вигідні позиції, однак зазнають значних втрат. Українським військовим вдалося просунутися по флангах на півночі і півдні.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, цієї доби активність наступальних дій росіян на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Водночас, за її словами, кількість обстрілів залишається стабільно високою.

"В місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак", - уточнила Маляр.

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Вона додала, що у передмісті тривають бої, під час яких російські окупанти намагаються зайняти вигідні позиції, однак їм це не вдається.

"На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати. По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування", - уточнила заступниця міністра.

Ситуація в Бахмуті

Українські військові щодоби звітують про незначні просування по флангах навколо Бахмута. Під час боїв за місто Сили оборони України завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Незважаючи на те, що окупанти продовжують стягувати основні сили на Бахмутський напрямок, українським військовим вдається утримувати невеличку частину Бахмута у районі "Літак".

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