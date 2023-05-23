Аналітики зазначили, що Пригожин анонсував виведення своїх найманців з усієї лінії фронту в Україні після 1 червня.

У Бахмуті і його околицях тривають обмежені бойові дії. На північно-західних і західних околицях міста окупанти провели безуспішні наземні атаки.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). На кадрах з геолокацією видно, що "вагнерівці" просувалися до траси T0504 в південно-західному районі Бахмута. Крім того, за деякими даними, бої тривають в районі Хромово, а на південь від міста в районі Білої Гори окупанти зробили спробу обмеженої наземної атаки.

При цьому, як зазначили в Інституті, надмірна зосередженість на заяві про перемогу в Бахмуті відволікає від небезпечної ситуації в місті і навколо нього, підкреслюючи вагу впливу ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в інформаційному просторі. Як відзначили аналітики, для росіян ситуація в Бахмуті особливо вразлива, оскільки їх наступальні зусилля в цьому районі досягли кульмінації, що дає ЗСУ можливість почати подальші контратаки на вже ослаблених флангах росіян в Бахмуті.

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Також аналітики зазначили, що Пригожин заявив, що його найманці будуть виведені з усієї лінії фронту в Україні після 1 червня, щоб відновитися і тренуватися протягом двох місяців. Пригожин заявив 21 травня - через день після того, як він оголосив про перемогу в місті Бахмут, що "Вагнер" передасть російським військам контроль над Бахмутом 25 травня і повністю вийде з усієї лінії фронту", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики підкреслили, що ця заява збігається з їх прогнозом про те, що "вагнерівці" навряд чи будуть продовжувати бойові дії за межами Бахмута через серйозне виснаження і межу їх наступальних можливостей.

За оцінками експертів, двомісячний період відновлення, оголошений Пригожиним, може призвести до того, що "Вагнер" буде усунутий від протидії українському контрнаступу в залежності від того, коли і як він почнеться.

"Відхід "Вагнера" від лінії зіткнення також призведе до того, що міноборони РФ укомплектує оборонні рубежі погано забезпеченими і навченими звичайними частинами, подібними до тих, які відступили зі своїх позицій, захищаючись від українських контратак раніше в травні", - вважають аналітики.

Також експерти розповіли про ситуацію в Авдіївці. Так, за їхніми даними окупанти досягли незначних успіхів у районі Авдіївки. На кадрах з геолокацією видно, що росіяни здійснили незначні територіальні завоювання на північний захід від Первомайського в 11 км на північний захід від Авдіївки.

При цьому безуспішні атаки окупанти провели біля Новокалинового, Водяного та Мар'їнки.

Ситуація на Донбасі

За даними українського Генштабу, найскладніша ситуація зараз спостерігається на Донбасі. На кількох найгарячіших напрямках ЗСУ відбили понад 30 атак окупантів. Епіцентром бойових дій є Бахмут і Мар'їнка.

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