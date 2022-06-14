Значних успіхів наземні операції ворога на інших напрямках не мають.

Російські загарбники витіснили українських захисників з центру Сєверодонецька.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Російські сили зруйнували міст, що з'єднував Сєвєродонецьк та Лисичанська. Водночас загарбникам не вдалося вдалося перерізати українські наземні лінії зв'язку в районі Попасної та Бахмута

ISW зазначає, що армія РФ провела безуспішний наступ на південний схід від Ізюму і на північ від Слов'янська. Ймовірно, окупанти створюють умови для штурму Сіверска та північно-західних українських наземних ліній зв'язку до Лисичанська.

Крім того, російські сили ведуть наступ на північний схід від Харкова, намагаючись витіснити українські сили

На Херсонському напрямку точаться бої за Давидів Брід.

Нагадаємо, на Донбасі ЗСУ звільнили від окупантів три села і відсунули ділянку фронту на 15 кілометрів. Зараз в Донецькій і Луганській областях у рашистів спостерігаються проблеми з комплектуванням. А ось на Криворізькому напрямку ворог посилив своє угруповання.

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